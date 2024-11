Netanyahu visita fronteira israelense-libanesa pela segunda vez em um mês

O primeiro-ministro israelense deslocou-se, neste domingo (3), para a fronteira com o Líbano, de onde o exército de Israel lançou, no fim de setembro, uma importante ofensiva contra o movimento libanês pró-iraniano Hezbollah, anunciou seu gabinete em um comunicado.

"Quero ser claro: com ou sem acordo [de cessar-fogo], a chave para restaurar a paz e a segurança no norte [de Israel] está, acima de tudo, em manter o Hezbollah afastado para além do rio Litani, em reagir a qualquer tentativa de sua parte de se rearmar e de replicar com firmeza toda operação contra nós", disse Netanyahu em um encontro com soldados israelenses.

A última visita de Netanyahu à fronteira israelense-libanesa havia ocorrido em 6 de outubro.