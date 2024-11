Mãe diz que restaurante expulsou sua família devido a filho autista

Uma mulher acusa um restaurante de negar atendimento à sua família devido ao comportamento de seu filho, que é diagnosticado com TEA (transtorno do espectro autista). O caso aconteceu na última sexta-feira (8) em uma rede em Nova Jersey, nos Estados Unidos, de acordo com a emissora Fox 5.

O que aconteceu

A mulher, identificada apenas como Heather, contou à emissora que um gerente do restaurante Houston's pediu para que ela deixasse o estabelecimento devido ao comportamento de seu filho. Em um vídeo divulgado no TikTok, que já tem quase 20 milhões de visualizações, é possível ver quando o homem chega e começa a retirar os itens que estavam na mesa que Heather estava com seu filho e uma amiga.

"Na verdade, eu vou encurtar esta noite. Desculpe, mas não vamos mais te servir", disse o homem à família. Na cena seguinte, a mulher aparece perplexa com a situação. Ela disse à FOX 5 que ficou "em completo choque" quando a situação aconteceu.