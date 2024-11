Oito membros da Opep+ prorrogam cortes na produção até o fim de dezembro

Oito países-membros da Opep+, entre eles a Arábia Saudita e a Rússia, anunciaram, neste domingo (3), a prorrogação até o final de dezembro de seus cortes na produção de petróleo, em um contexto de queda dos preços.

Os oito países "acordaram prorrogar por um mês suas reduções voluntárias (...) de 2,2 milhões de barris diários", informou o cartel em um comunicado.

Com esta decisão, a Opep+ busca conter a queda de preços. Atualmente, o petróleo cru americano WTI e o Brent do Mar do Norte beiram os 70 dólares o barril.