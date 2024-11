Autoridades prosseguem com as buscas por desaparecidos em Valência

"Diziam 'alerta de água', mas deveriam ter afirmado que era uma inundação", lamenta essa mulher, que, como várias pessoas, reclama da demora nos alertas enviados à população no dia do desastre.

- Dia de fúria -

A raiva ficou plenamente visível no domingo, quando os reis da Espanha, Felipe VI e Letizia, o primeiro-ministro Pedro Sánchez e o chefe do governo da região de Valência, Carlos Mazón, foram recebidos com gritos de "assassinos" e arremesso de lama, pedaços de pau e outros objetos em Paiporta, um município valenciano duramente afetado.

Em um cenário de grande tensão, Sánchez foi retirado do local e Mazón deixou a área pouco depois, mas os reis, com a roupa e o rosto manchados de lama, ficaram durante algum tempo tentando conversar com as pessoas, protegidos por seus seguranças, que foram empurrados.

Após alguns minutos, os dois se retiraram do local e cancelaram a visita à outra cidade afetada.

O ministro dos Transportes, Óscar Puente, reconheceu em entrevista ao canal La Sexta que foi "um erro" organizar a visita sem levar em consideração "a indignação que a comitiva encontraria". Paiporta, onde pelo menos 70 pessoas morreram, ainda procura por desaparecidos e tenta limpar as ruas.