Moraes mantém prisão de Braga Netto e Mario Fernandes

Braga Netto foi preso em 14 de dezembro, em operação da Polícia Federal, suspeito de envolvimento na tentativa de um golpe de Estado para impedir a posse do governo eleito em 2022 e de obstrução de Justiça por tentar atrapalhar as investigações sobre o episódio.

A operação da PF segue inquérito que indiciou o ex-presidente Bolsonaro e outras 36 pessoas próximas a ele após sua derrota na eleição de 2022, incluindo ex-ministros do governo e ex-comandantes das Forças Armadas.

Fernandes foi preso em 19 de novembro, em operação da PF deflagrada por suspeita de que tramou ações para assassinar Luiz Inácio Lula da Silva, o então vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do STF, Alexandre de Moraes, com o intuito de aplicar um golpe de Estado.

Segundo minuta apreendida pela PF, o general da reserva preso desde novembro já tinha pronto um detalhado plano para a gestão da crise decorrente do golpe de Estado que ele e aliados planejaram em 2022 para impedir a posse do então presidente eleito Lula.

(Texto de Maria Carolina Marcello)