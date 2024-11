Kamel Daoud vence o prêmio Goncourt por romance sobre passado turbulento da Argélia

"Houris" não pôde ser publicado na Argélia por causa de uma lei que proíbe qualquer obra que mencione a guerra civil de 1992-2022.

Após o romance "Veiller sur elle" de Jean-Baptiste Andrea, premiado no ano passado, a Academia Goncourt optou por uma ficção mais política, premiando um livro "onde o lirismo se mistura com o trágico".

"Houris" (Gallimard) "dá voz aos sofrimentos ligados a um período sombrio na Argélia, especialmente para as mulheres. Esse romance mostra como a literatura, com sua liberdade para explorar a realidade e sua densidade emocional, traça (...) outro caminho para a memória", disse Philippe Claudel, presidente do júri.

