Mentiras de Musk sobre eleição e Kamala somaram 2 bi de visualizações

A operação digital ocorre no mesmo momento em que Trump e sua campanha dão sinais de que podem não aceitar uma eventual derrota.

Nas redes, Musk conta com 203 milhões de seguidores, o que lhe permite difundir de uma maneira vasta qualquer informação que optar por postar.

O estudo identificou 746 postagens do bilionário entre julho e outubro com referência à eleição ou à política. No total, essas mensagens somaram 17,1 bilhões de visualizações, o dobro da audiência de todas as campanhas de comerciais pagas pelos republicanos na plataforma X.

Se fossem cobradas, essas postagens teriam custado à campanha US$ 24 milhões.

De acordo com o informe, pelo menos 87 das publicações de Musk neste ano promoveram afirmações falsas sobre a eleição dos EUA. No total, essas postagens acumular 2 bilhões de visualizações. Apenas as afirmações de Musk de que os democratas estavam importando eleitores e permitindo que estrangeiros pudessem votar somaram 1,3 bilhão de visualizações.

Central na difusão de mentiras, a plataforma de Musk ainda fez proliferar supostas notícias de fraude na Pensilvânia, um dos sete principais estados decisivos. Apenas uma das contas, com 114 mil seguidores, teria sido a base da divulgação de um video falso que mostrava a destruição de cédulas que supostamente deveriam ir para Trump.