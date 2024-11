Putin se reúne com chanceler norte-coreana no Kremlin

Putin, que assinou um acordo militar com Pyongyang em junho, não negou a possibilidade do envio de tropas norte-coreanas ao ser questionado publicamente no mês passado.

A presidência russa publicou um vídeo do líder russo saudando a ministra norte-coreana em um salão no Kremlin.

Segundo uma tradução em russo, Choe agradeceu a Putin por se reunir com ela e transmitiu os votos de boa sorte do líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un.

Choe conversou na semana passada com seu homólogo russo, Serguei Lavrov, e afirmou que Pyongyang pretende estar ao lado da Rússia em sua ofensiva na Ucrânia.

As potências ocidentais afirmam que cerca de 10.000 soldados norte-coreanos estão na Rússia e poderiam ser enviados para combater em breve.

A reunião ocorreu enquanto a ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, visitava Kiev.