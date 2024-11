Quase uma tonelada de ecstasy é apreendida pela alfândega no leste da França

Agentes da alfândega apreenderam quase uma tonelada de ecstasy na noite de quinta-feira em uma cabine de pedágio a cerca de 50 quilômetros ao sul da cidade de Lyon, no leste da França, informou à AFP o Ministério Público francês nesta segunda-feira (4).

A van foi interceptada no pedágio com uma carga de 963 kg de ecstasy, com valor estimado entre 15 e 20 milhões de euros (entre 95 e 125 milhões de reais), disse o promotor de Vienne, um município da região, Olivier Rabot.

"O motorista era de nacionalidade espanhola", disse Rabot, que afirmou ter entregue o caso ao escritório do promotor de Paris.