Quincy Jones, gênio da música e do entretenimento, morre aos 91 anos

Jones fundou uma gravadora, uma revista de hip-hop e produziu a famosa série de televisão "The Fresh Prince of Bel-Air" (Um Maluco no Pedaço, no Brasil), que levou Will Smith ao estrelato.

Também levou Oprah Winfrey ao cinema ao apresentá-la ao diretor Steven Spielberg, que a escalou para o filme "A Cor Púrpura", pelo qual a apresentadora foi indicada ao Oscar de atriz coadjuvante.

Ele apoiou Martin Luther King Jr e causas humanitárias na África. Jones reuniu dezenas de estrelas da música pop para cantar o clássico "We Are the World", com o objetivo de arrecadar fundos para lutar contra a fome na Etiópia em 1985.

- Sonhar grande -

A intensa vida pessoal de Jones não ficou atrás de sua carreira. Ele foi casado três vezes e teve sete filhos.

Ele sofreu vários problemas de saúde, incluindo um aneurisma cerebral quase fatal em 1974, depois do qual ele parou de tocar trompete.