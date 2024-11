Com Trump ou Kamala, euforia domina os eleitores nos Estados Unidos

Para o eleitor de 65 anos de Indiana, o apoio que Trump tem é "incrível. E se o magnata de 78 anos perder nesta terça-feira, "seria muito suspeito", declarou à AFP na entrada da Van Andel Arena de Grand Rapids.

- Acusações de "fraude" -

"Seria muito difícil de aceitar", afirma Jacob Smith, 41 anos, que como o candidato republicano e seus milhões de eleitores, está convencido de que Harris só pode vencer com "fraude", como teria acontecido, segundo os 'trumpistas', com Joe Biden em 2020.

Sam Nyambe, imigrante de Zâmbia, 48 anos, expressa apoio a Trump diante dos vendedores que fornecem bonés com o slogan do republicano "Make America Great Again".

Ele explica que seu apoio é motivado pelos "valores cristãos" do empresário nova-iorquino e sua oposição ao direito ao aborto.

Na Pensilvânia, outro estado crucial, milhares de eleitores democratas se reuniram diante do Museu de Arte da Filadélfia, cuja escadaria Sylvester Stallone tornou famosa em uma cena de "Rocky".