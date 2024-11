Alemanha anuncia convocados para jogos da Liga das Nações

O técnico da seleção da Alemanha, Julian Nagelsmann, anunciou nesta quinta-feira (7) a lista de 23 convocados para os jogos da Liga das Nações da Uefa de novembro.

A 'Mannschaft', já classificada para as quartas de final do torneio, vai receber a Bósnia em Freiburg (16 de novembro) e visitar a Hungria em Budapeste (19 de novembro).

Nagelsmann, que não pode contar com seu goleiro titular Marc-André Ter Stegen, fora de praticamente toda a temporada devido a uma grave lesão, convocou pela primeira vez Stefan Ortega, reserva do brasileiro Ederson no Manchester City.