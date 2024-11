Presidente chinês viajará a Brasil e Peru para reuniões de G20 e Apec

Já no Brasil, o presidente chinês participará da cúpula de líderes do G20 que acontece no Rio de Janeiro, segundo Pequim.

A China é o principal parceiro comercial do Brasil, superando US$ 180 bilhões (mais de R$ 1 trilhão) em comércio bilateral em 2023, com semicondutores, telefones e produtos farmacêuticos dominando as exportações para o país sul-americano.

Desde que voltou ao poder no ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta um equilíbrio delicado ao buscar aprofundar os laços com a China e, ao mesmo tempo, melhorar as relações com os Estados Unidos.

Tanto o Brasil como a China tentaram se posicionar como mediadores no conflito na Ucrânia, ao mesmo tempo que se recusaram a sancionar a Rússia por sua invasão.

Uma visita este ano do vice-presidente Geraldo Alckmin foi vista como uma preparação para o Brasil aderir ao enorme projeto de infraestrutura da Iniciativa do Cinturão e Rota da China.

Vários países sul-americanos, incluindo o Peru, aderiram a essa iniciativa, um pilar central da tentativa do presidente Xi para expandir a influência da China no exterior.