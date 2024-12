Israel bombardeia aeroporto e 'alvos militares' huthis no Iêmen

Após o incidente, Netanyahu ordenou a destruição das infraestruturas do grupo rebelde.

"Dei instruções às nossas forças armadas para destruir a infraestrutura dos huthis, porque quem tentar nos prejudicar será atingido com vigor", declarou Netanyahu ao Parlamento.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, há mais de um ano, os huthis lançaram diversos ataques contra Israel, aliado de Washington, em solidariedade aos palestinos.

Os huthis também atacam frequentemente embarcações que, segundo eles, têm relação com Israel, Estados Unidos ou Reino Unido no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, apesar dos ataques de resposta do exército israelense, às vezes com ajuda das forças britânicas.

Netanyahu advertiu na semana passada que os huthis "pagarão um alto preço" por seus ataques contra Israel.

"Depois do Hamas, Hezbollah e o regime de [Bashar al] Assad na Síria, os huthis são quase o último braço do eixo do mal do Irã", disse.