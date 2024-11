Dados para manter a esperança antes da COP29

Segundo o site CarbonBrief, que analisou dados oficiais e comerciais, as emissões chinesas não aumentaram no terceiro trimestre de 2024, apesar de uma retomada do uso de carvão. As emissões permaneceram no mesmo nível, ou levemente abaixo, do nível no terceiro trimestre de 2023.

"Parece que as emissões estão se estabilizando e poderiam começar a cair caso o rápido aumento das energias limpas continue", explica à AFP Lauri Myllyvirta, do Centro de Pesquisa sobre Energia e Ar Limpo (CREA).

"Como não há nenhuma política que exija que as emissões da China atinjam o pico agora, o risco é que, se a indústria da construção voltar a crescer, isso pode resultar em um aumento nas emissões ou, pelo menos, em uma longa estagnação", acrescentou.

A trajetória da China a respeito das emissões permanece incerta.

Mas a AIE mantém a avaliação desde 2023: o pico mundial de consumo de energias fósseis (petróleo, gás e carvão) será alcançado "até 2030", graças ao auge das "tecnologias limpas", embora os países produtores de petróleo não concordem e ainda projetem muitos anos de crescimento.

- Transição avança -

O velho axioma de que o crescimento econômico equivale a petróleo tornou-se obsoleto, segundo os ecologistas.