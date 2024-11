Cinco capacetes azuis ficam feridos no sul do Líbano; Israel intensifica bombardeios

Três soldados libaneses ficaram feridos e a Unifil relatou que cinco capacetes azuis sofreram "ferimentos leves". A Malásia informou que os soldados eram cidadãos do país e contabilizou seis feridos na explosão.

"Este ataque reflete a persistência de Israel em atacar as forças da Unifil, o pessoal do Exército libanês e a população civil, o que constituem crimes de guerra e uma violação flagrante do direito internacional humanitário", denunciou o chanceler libanês, Abdallah Bou Habib.

Questionado pela AFP, o Exército israelense não quis fazer comentários.

A força de paz da ONU foi implantada no sul do Líbano em 1978, após a primeira invasão do sul do país por Israel.

Outros bombardeios atingiram nesta quinta a periferia sul de Beirute, bastião do Hezbollah, incluindo um que provocou danos leves nos prédios do aeroporto internacional da capital, segundo um representante do terminal.

Israel bombardeia intensivamente seu vizinho Líbano desde 23 de setembro. Uma semana depois, iniciou uma ofensiva terrestre no sul do país, após quase um ano de confrontos fronteiriços entre o seu Exército e o grupo pró-iraniano Hezbollah.