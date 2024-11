J.D. Vance, de porta-voz dos marginalizados a braço direito de Trump

Nem sempre Vance foi assim. Anos atrás, ele dizia que nunca apoiaria Trump, a quem chamava de "idiota", "nocivo" e "repreensível", chegando a mencionar em conversa privada temer que o republicano pudesse se tornar "o Hitler dos Estados Unidos".

Vance encarna o sonho americano como ninguém. Teve uma infância difícil, em um lar sem pai, no chamado "cinturão da ferrugem", região do centro-oeste marcada pelo declínio industrial, antes de servir no exército e seguir carreira no Vale do Silício.

O futuro vice-presidente ganhou fama com as memórias de 2016 "Era Uma Vez Um Sonho", um relato bem-sucedido de sua infância humilde e caótica em uma pequena cidade de classe trabalhadora símbolo da deterioração das áreas dos Estados Unidos povoadas majoritariamente por pessoas brancas. Com isso, deu voz ao ressentimento rural da classe trabalhadora em uma parte esquecida do país.

- 'Ataque à democracia' -

Mais tarde, Vance se reinventou como apoiador de Trump e ganhou o apoio-chave do ex-presidente na corrida de 2022 pelo Senado. "O governo Biden quer que Trump morra na prisão e querem arruinar a sua família. É o maior ataque à democracia que já vimos", publicou o futuro vice-presidente em março, na rede social X.

Nascido em 2 de agosto de 1984, em Ohio, Vance trabalhou como assistente de um juiz federal após se formar na faculdade de direito de Yale. Em 2014, casou-se com Usha Chilukuri, colega de faculdade e filha de imigrantes indianos.