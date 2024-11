Migrantes sem documentos temem volta de Trump à Casa Branca

"Eles acreditam que isso não é com eles", opinou.

"Muitos latinos associam riqueza e sucesso a ser branco e querem fazer parte desse grupo, ser incluídos, em vez de serem marginalizados".

Mas, com as emoções à flor da pele, ele diz que, por enquanto, não consegue ser tão compreensivo com familiares que apoiaram Trump, apesar de terem sido indocumentados no passado.

"Não conseguimos conversar", disse. "Provavelmente vamos discutir e brigar".

rfo-pr/ag/am

