Petróleo se recupera e sobe após queda posterior a triunfo de Trump

As cotações do petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira (7) por uma recuperação técnica após a queda de quarta, posterior à eleição de Donald Trump nos Estados Unidos.

O preço do barril de tipo Brent para entrega em janeiro subiu 0,95% em Londres, para 75,63 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), referência no mercado americano com vencimento para dezembro, subiu 0,93%, a 72,36 dólares.

"O mercado se recupera" após uma queda na quarta-feira, explicou Stephen Schork, do Schork Group. "O dólar está tão fortalecido [na quarta] que isso pesou sobre os preços", acrescentou.