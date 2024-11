Real Madrid recebe Osasuna no Espanhol para sair da crise

Sendo assim, os torcedores madridistas esperam ajustes táticos, como o técnico italiano prometeu após a derrota na Liga dos Campeões para o Milan.

Apesar do mau momento, o Real Madrid se mantém na vice-liderança da LaLiga mesmo com um jogo a menos, já que o confronto com o Valencia pela 12ª rodada foi adiado devido às inundações no sudeste da Espanha que deixaram mais de 200 mortos.

Já o momento do Barcelona é totalmente oposto, com o time vindo de uma grande vitória sobre o Estrela Vermelha (5 a 0) na Champions.

A equipe do técnico alemão Hansi Flick vai viajar a San Sebastián para enfrentar a Real Sociedad (11ª), que apesar de estar no meio da tabela, melhorou seu desempenho nos últimos jogos.

Por sua vez, o Atlético de Madrid (3º) visitará o Mallorca (8º) depois de vencer o Paris Saint-Germain fora de casa (2 a 1) na Champions.

O time 'colchonero' também precisa da vitória para se manter próximo do Barcelona, já que a diferença entre as equipes no momento é de dez pontos.