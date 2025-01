Quem são os 4 ex-prefeitos que Ricardo Nunes escolheu para seu secretariado

Em 2016, candidatou-se e venceu a eleição para prefeito de Osasco, aos 38 anos. Em 2020, foi reeleito no primeiro turno, com 60,94% dos votos válidos. No ano passado, elegeu seu sucessor, Gerson Pessoa (Podemos), no primeiro turno.

Formado em Direito, Lins é casado com Aline Soares Lins e pai de duas filhas. "Inicio hoje meu novo desafio! Conto com vocês para fazermos o esporte de SP ainda mais forte! Orem por nós!", afirmou o novo secretário no Instagram.

Orlando Morando (sem partido)

Ex-prefeito de São Bernando do Campo, Orlando Morando deixou o PSDB, partido pelo qual ficou conhecido Imagem: Divulgação

Ex-prefeito de São Bernardo do Campo por dois mandatos, o empresário Morando, 50, assumiu a Secretaria de Segurança Urbana da cidade de São Paulo. Ele começou sua carreira política no PSB, quando se elegeu vereador por São Bernardo em 1996. Entre 2003 e 2016 foi deputado federal, passando pelo PL e PSDB, partido pelo qual ficou conhecido e do qual se desligou no ano passado.

Morando tentou se eleger prefeito pela primeira vez em 2008, mas perdeu. Tentou novamente e venceu em 2016, reelegendo-se em 2020 com 67,2% dos votos. No ano passado, tentou emplacar a sobrinha em seu lugar — a advogada Flávia Morando (União)—, mas ela terminou a campanha na quarta posição. Quem venceu foi Marcelo Lima (Podemos), eleito no segundo turno com 55,7% dos votos.