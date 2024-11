'Relação especial' EUA-Reino Unido será testada com o retorno de Trump

Donald Trump acusou o Partido Trabalhista de interferência na campanha para favorecer a democrata Kamala Harris depois que alguns membros da legenda participaram da campanha da candidata. As acusações foram minimizadas por Keir Starmer.

O porta-voz do primeiro-ministro trabalhista afirmou na quarta-feira que Starmer espera trabalhar de maneira próxima com o presidente eleito dos Estados Unidos.

Ele também confirmou a confiança do chefe de Governo em seu ministro das Relações Exteriores, David Lammy, que no passado chamou Trump de "sociopata que simpatiza com os neonazistas" e de "tirano com peruca".

pdh-mhc/psr/meb/fp/yr/am

© Agence France-Presse