Futebol brasileiro mira África para reforçar times de base

Segundo diversas fontes consultadas pela AFP, o país está de olho neste nicho com base do sucesso de africanos ou atletas com origens neste continente em clubes europeus como Kylian Mbappé, Mohamed Salah e Victor Osimhen. Também porque são mais baratos que jogadores de outros mercados de interesse como Argentina e Uruguai.

Os jovens contratados ? geralmente atacantes ? tendem a não interessar à Europa e suas contratações podem equilibrar uma "queda" na qualidade dos brasileiros, afirma Ricardo Manfrim Gonçalves, da empresa de representação de atletas Quality.

Os africanos que vêm para o Brasil "têm uma explosão melhor, ele é mais bem preparado fisicamente (...) a questão do cognitivo, de raciocínio rápido, tomada de decisão maior de um jogador, e a questão da intensidade", analisa o agente com 16 anos de experiência no mercado africano.

- Tornou-se "burguês" -

Times brasileiros com equipes juvenis renomadas contam com pelo menos um atleta africano, como o Santos, o Flamengo e o São Paulo.

Desde 2023, pelo menos uma dezena destes jovens foi contratada ou testada em bases de clubes de diversas categorias, segundo uma contagem feita pela AFP.