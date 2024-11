Infiltração dos serviços israelenses preocupa o regime iraniano

Os serviços israelenses multiplicam os golpes contra o Irã com assassinatos, bombardeios seletivos e operações sangrentas, uma prova de sua profunda infiltração "há anos" na República Islâmica.

Ali Larijani, ex-presidente do Parlamento e assessor do líder supremo, Ali Khamenei, denunciou nesta sexta "o problema da infiltração no Irã (...) há anos".

"Houve casos de negligência. Os serviços de segurança do país lutaram contra eles, mas não conseguiram se desfazer de todos", lamentou.