Israel detona várias casas em aldeias fronteiriças no Líbano, segundo agência libanesa

No dia anterior, o movimento islamista disse ter emboscado forças terrestres israelenses que tentavam avançar em direção a Yarun.

Desde quarta-feira, o Hezbollah assumiu a responsabilidade por oito operações contra tropas israelenses nos arredores de Marun al Ras.

Segundo a NNA, o Exército destruiu pelo menos sete aldeias fronteiriças com explosivos em outubro.

O Hezbollah dispara projéteis contra o território israelense desde 8 de outubro de 2023, um dia após o início da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, em apoio ao movimento islamista palestino.

Em 23 de setembro, o Exército israelense iniciou uma intensa campanha de bombardeios no Líbano e uma semana depois lançou uma ofensiva terrestre no sul do país.

Israel afirma que o seu objetivo é permitir o retorno de 60 mil residentes do norte do país, deslocados pelos incessantes disparos do grupo xiita libanês.