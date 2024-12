STJ rejeita recurso e mantém prisão de ex-governador do Tocantins

Imagem: Esequias Araújo/Governo do Tocantins

O presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Herman Benjamin, rejeitou um pedido de habeas corpus do ex-governador do Tocantins Mauro Carlesse.

O que aconteceu

Carlesse foi detido no último dia 15. Ele é alvo de investigação por suspeita de corrupção e foi preso preventivamente porque havia indícios que ele planejava fugir para o exterior. Ele teria conseguido emitir uma identidade uruguaia e um passaporte italiano.

Benjamin apontou que o Tribunal de Justiça do Tocantins ainda não julgou o habeas corpus, e que o STJ não pode pular etapas. "Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do tribunal de origem", escreveu ele na decisão.