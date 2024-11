Manifestantes impedem que presidente do Parlamento austríaco preste homenagem pela Noite dos Cristais

O novo presidente do Parlamento, que também é responsável por supervisionar o fundo de compensação para as vítimas do nazismo, prometeu "continuar a luta contra o antissemitismo" e disse que é "falso" que ele represente uma ameaça para os judeus na Áustria, algo do que é acusado.

Apesar de ter vencido nas urnas, o FPÖ continua excluído das negociações para formar governo, devido à falta de possíveis aliados.

