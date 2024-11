O que é PL da Anistia, que bolsonaristas veem como 'enterrado' após ataque

Proposta foi apensada a outro texto. De autoria do deputado Major Vitor Hugo (PL-GO), de 2022, o texto prevê concessão de anistia a todos que participaram de manifestações em todo o país no segundo turno das eleições de 2022 —de 30 de outubro daquele ano até o momento em que a lei entrar em vigor.

O deputado Rodrigo Valadares (União Brasil- SE) foi escolhido para ser relator do projeto de lei em junho. Apesar de eleito pelo União Brasil, que tem ministérios no governo Lula, ele faz oposição ao petista e exibe nas redes sociais sua proximidade com o ex-presidente Bolsonaro, com participações em atos bolsonaristas e até visitas ao político.

Como está a tramitação no Congresso

Atualmente, o PL da Anistia tramita em uma fase preliminar e enfrenta um longo caminho até sua possível aprovação. No fim de outubro, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), retirou o projeto que estava em tramitação na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e criou uma comissão especial para analisá-lo.

Proposta deve ganhar um novo formato na comissão especial. Segundo a colunista do UOL Letícia Casado, está em negociação uma espécie de meio-termo, em que sejam abrandadas as penas dos envolvidos nos atos de depredação dos Três Poderes.

Partido de Bolsonaro negocia vice do Senado para pautar anistia em 2025. Segundo o próprio ex-presidente, o PL negocia uma aliança com o centrão para apoiar Davi Alcolumbre (União-AP) na Presidência do Senado. Em troca, o partido ficaria com a vice-presidência da Casa para, na ausência de Alcolumbre, pautar a anistia aos condenados no 8 de janeiro.