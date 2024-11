Quase 70% dos mortos em Gaza entre novembro de 2023 e abril de 2024 eram mulheres e crianças

"Acreditamos que isto é representativo da distribuição do número total de mortos. Uma proporção similar à que foi anunciada pelas autoridades de Gaza", território palestino governado pelo Hamas, declarou à AFP Ravina Shamdasani, porta-voz do Alto Comissariado.

O número e a natureza das vítimas na Faixa de Gaza são objeto de um debate recorrente desde o início da guerra, desencadeada pelos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023 em território israelense.

A ONU e muitos países consideram que o balanço diário de vítimas anunciado pelo Ministério da Saúde de Gaza é confiável. Israel, no entanto, refuta os números desde o início do conflito.

Segundo o Alto Comissariado, a proporção de mulheres e crianças indica "uma violação sistemática dos princípios fundamentais do direito internacional humanitário, em particular a distinção e a proporcionalidade". Entre as mortes verificadas, 3.588 eram crianças e 2.036 mulheres, afirma o relatório.

"Este nível sem precedentes de mortos e feridos entre os civis é consequência direta doa violação dos princípios fundamentais do direito internacional humanitário", denunciou o Alto Comissário para os Direitos Humanos, Volker Türk, em um comunicado.

O conflito teve início em 7 de outubro de 2023, após o ataque do Hamas no sul de Israel, que resultou na morte de 1.206 pessoas, a maioria civis, e no sequestro de 251, de acordo com um levantamento da AFP baseado em dados oficiais, que inclui os reféns mortos em cativeiro.