Trump nomeia chefe de gabinete e afirma que está pronto para conversar com Putin

"Susie é dura, inteligente, inovadora, admirada e respeitada em todos os lados", declarou o republicano.

Algumas horas antes, o presidente Joe Biden se comprometeu com uma transferência de poder "pacífica e ordenada" com Trump, seu antecessor (2017-2021) e futuro sucessor na Casa Branca.

"Algo que espero que possamos fazer, independentemente de quem você votou, é nos vermos uns aos outros não como adversários, mas como concidadãos americanos", disse Biden em seu primeiro discurso após a vitória do republicano nas eleições de terça-feira.

Biden, que este mês participará da reunião de cúpula do G20 no Brasil e da reunião da Apec (Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico) no Peru, com uma escala na floresta amazônica, encerra 50 anos de vida política com uma derrota marcante.

Existe o risco de que as ações de sua administração, em particular nas áreas diplomáticas e de meio ambiente, sejam destruídas por seu sucessor.

- "Retomar contato" -

"Acredito que vamos falar com Putin", declarou Trump ao canal NBC, enquanto Biden, principal apoiador da Ucrânia após a invasão das tropas de Moscou, cortou laços com seu homólogo russo.