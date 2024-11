AIEA adverte que margem de manobra sobre programa nuclear iraniana começa a 'se reduzir'

A AIEA "trabalha no Irã [...],.mas eu sempre disse que é preciso mais transparência. Precisamos ver mais. Dada a amplitude, a profundidade e a ambição do programa iraniano, precisamos encontrar maneiras de dar mais visibilidade à agência", enfatizou.

Sua visita ao Irã ocorre uma semana após a vitória do republicano Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA.

"Eu já trabalhei com o primeiro governo Trump e trabalhamos bem", disse o chefe da AIEA.

Durante o primeiro mandato de Trump (2017-2021), os EUA se retiraram em 2018 de um acordo internacional destinado a regular as atividades nucleares do Irã em troca do levantamento das sanções internacionais.

Esse acordo foi assinado em 2015 entre EUA, Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha. Todas as tentativas de reavivá-lo nos últimos anos fracassaram.

"É uma casca vazia", admitiu Grossi.