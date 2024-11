ONU: mudança climática agrava situação 'infernal' dos refugiados

O clima e os conflitos se combinam para submeter pessoas já em perigo a situações ainda piores, como acontece no Sudão, Somália ou Mianmar, aponta um novo relatório do Acnur.

"Em nosso mundo em aquecimento, a seca, as inundações, o calor mortal e outros fenômenos meteorológicos criam situações de emergência com uma frequência alarmante", insiste o diretor do Acnur, Filippo Grandi, na introdução do relatório.

"As pessoas forçadas a fugir de suas casas estão na linha de frente da crise", acrescenta, ao destacar que 75% dos deslocados vivem em países que estão grave ou extremamente expostos aos riscos climáticos.

"À medida que a velocidade e a magnitude das mudanças climáticas aceleram, este número não vai parar de aumentar", prevê.

- 120 milhões -

Atualmente, um número recorde de 120 milhões de pessoas no mundo são deslocadas à força e, consequência da guerra, perseguição ou violência, a maioria dentro de seu próprio país, segundo os dados do Acnur atualizados em junho.