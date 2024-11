Um subúrbio do sul de Beirute foi bombardeado depois que o Exército israelense pediu à população que evacuasse a área, constatou a AFPTV, cujas imagens mostravam fogo e fumaça na região.

O aviso de evacuação foi publicado na rede social X pelo porta-voz do Exército israelense, Avichay Adraee, que advertiu que havia edifícios "ligados ao Hezbollah" no local que seriam bombardeados "com força muito em breve".

