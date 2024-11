Trump aposta na lealdade ao distribuir cargos de futuro governo

Trump, que prometeu acabar com as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, sem nunca explicar como, descreveu Waltz como "um especialista nas ameaças representadas por China, Rússia, Irã e o terrorismo global".

Em 2023, Waltz apresentou um projeto de lei que pedia autorizar o uso do exército contra os cartéis de drogas mexicanos, que ele acusa de tráfico de fentanil, um opioide sintético que causa estragos nos Estados Unidos.

Segundo a imprensa local, Trump escolherá o influente senador latino Marco Rubio como chefe da diplomacia.

Defensor de uma linha muito dura contra China e Irã, esse senador de 53 anos copresidiu até agora a comissão de inteligência no Senado.

Trump e Rubio, porém, nem sempre se deram bem. O legislador de origem cubana enfrentou o bilionário nas primárias republicanas de 2016 e, durante a campanha, zombou abertamente de Trump. Mas os dois homens não guardam rancor.

Se confirmada a nomeação, isso pode causar arrepios em Kiev. Rubio afirmou no início de novembro que é preciso "terminar" a guerra na Ucrânia, pois ela chegou a um "ponto morto".