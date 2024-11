Elon Musk, um bilionário de olho em Washington

O bilionário Elon Musk assumiu um grande risco ao apoiar a candidatura do republicano Donald Trump à Casa Branca, mas sua aposta já deu frutos, ao menos por enquanto, pois o presidente eleito dos Estados Unidos decidiu conceder-lhe um papel importante para reformar o governo federal.

Antes das eleições, Musk havia mencionado que a criação de um novo "Departamento de Eficiência Governamental" reduziria 2 trilhões de dólares (R$ 11,5 trilhões, na cotação atual) do orçamento federal - uma promessa gigante, que reflete as elevadas ambições da pessoa mais rica do mundo.

Ainda não foram revelados detalhes específicos sobre o plano, e há dúvidas sobre como Musk irá dirigir essa nova agência, especialmente considerando suas funções à frente da empresa aeroespacial SpaceX, da fabricante de veículos elétricos Tesla e de outras companhias, como a rede social X.