Kiev está 'cautelosamente otimista' após debater com EUA ataques profundos contra a Rússia

"Discutimos questões como os ataques de longo alcance e a integração euro-atlântica. E aqui também estamos cautelosamente otimistas", disse Sybiha em comentários transmitidos pela TV.

As conversas com Blinken em Bruxelas acontecem em um momento turbulento, apenas uma semana após Donald Trump vencer as eleições presidenciais norte-americanas.

Trump tem sido um crítico frequente da dimensão da ajuda financeira e militar dos EUA à Ucrânia e prometeu acabar rapidamente com a guerra, sem explicar como.

A Ucrânia e seus aliados europeus temem que isso signifique aceitar a paz nos termos da Rússia, o que envolveria grandes perdas territoriais e excluiria a possibilidade da Ucrânia ingressar na Otan.