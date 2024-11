'Bem-vindo de volta': o gosto amargo para Biden do retorno de Trump à Casa Branca

Entre as mais recentes anunciadas pelo presidente eleito: o homem mais rico do planeta, Elon Musk, para chefiar uma nova "Comissão de Eficiência Governamental", juntamente com o empresário republicano Vivek Ramaswamy, que já prometeu no X que agirá "sem rodeios".

Se os três ricos empresários chegarem a um acordo duradouro, eles poderão fazer cortes draconianos no orçamento federal da maior potência do mundo, e desregulamentar a cada passo.

Durante a campanha, Elon Musk sugeriu que a comissão poderia fazer cortes de até US$ 2 trilhões no orçamento federal, um valor que excede os orçamentos combinados da Defesa, Educação e Segurança Interna.

Em um sinal da importância que adquiriu com Donald Trump, o chefe da Tesla acompanhará o vencedor presidencial em vários estágios.

Melania Trump, a esposa do futuro presidente, anunciou que estaria ausente, sem dar um motivo, mas desejando "grande sucesso" ao marido.

Para seu retorno a Washington, Donald Trump terá carta branca: seu partido conquistou a maioria no Senado e deve manter o controle da Câmara dos Deputados, de acordo com uma contagem ainda em andamento.