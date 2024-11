Sobe para 17 número de detentos mortos por confronto em prisão no Equador

As autoridades não detalharam as condições de saúde dos feridos no confronto ocorrido na Penitenciária do Litoral, também conhecida como Guayas 1, um local de massacres frequentes.

As prisões no Equador estão militarizadas, dentro de uma política linha dura contra o crime do presidente Daniel Noboa, que governa desde novembro de 2023.

As mortes ocorreram no Pavilhão 3 desta unidade, no qual estão integrantes das facções Las Águilas, Los Duendes e Mafia-18.

Veículos locais, citando fontes policiais e familiares, afirmam que o confronto ocorreu devido à presença de grupos dentro da prisão que monopolizam a distribuição de alimentos e praticam extorsão contra detentos.

O Comitê Permanente pela Defesa dos Direitos Humanos (CDH) de Guayaquil escreveu no X (antigo Twitter) que o Equador "registra 72 assassinatos este ano no contexto da prolongada crise carcerária do país. Em Guayaquil, são 38 crimes no período da militarização penitenciária".

O CDH também denunciou "restrição de alimentos, de atendimento médico e torturas".