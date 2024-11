'Limpeza' nas redes e demora em informar: como China censurou dados de atropelamento com 35 mortos

A AFP analisou como a China bloqueou informações sobre o ataque em massa mais importante dos últimos anos no seu território.

"Limpeza" das redes sociais

A China monitora de perto as suas redes sociais, onde é comum que palavras-chave ou conteúdos considerados sensíveis sejam removidos, às vezes em poucos minutos.

No Weibo, semelhante à rede social X, fotos ou vídeos sobre o acidente desapareceram rapidamente. O mesmo aconteceu com as postagens no Xiaohongshu, o equivalente chinês do Instagram.

24 horas depois

A imprensa estatal só noticiou as 35 mortes às 18h30 de terça-feira, quase 24 horas após o ataque.