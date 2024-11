Trump anuncia que senador Marco Rubio será seu secretário de Estado

Em relação à América Latina, o senador é um crítico severo do governo castrista de Cuba, do presidente venezuelano Nicolás Maduro e do nicaraguense Daniel Ortega.

Em um comunicado, Rubio disse que trabalhará com Trump "todos os dias para implementar sua agenda de política externa."

"Sob a liderança do presidente Trump, traremos a paz através da força e sempre colocaremos os interesses dos americanos e dos Estados Unidos acima de tudo", acrescentou.

Quando os meios de comunicação divulgaram que Trump pretendia nomear Rubio como secretário de Estado, o presidente eleito recebeu ligações de congressistas republicanos pedindo que reconsiderasse sua decisão, acusando-o de ser belicista.

Tulsi Gabbard, uma ex-democrata recém-nomeada chefe de inteligência, também compartilha dessa opinião.

No passado, Trump e Rubio foram rivais nas primárias republicanas de 2016.