Mais de 70% das armas recuperadas no Caribe podem ser procedentes dos EUA (relatório)

"Essas armas desestabilizam as comunidades e agravam os desafios que os nossos vizinhos caribenhos enfrentam, permitindo que os grupos e redes criminosas transnacionais realizem crimes que prejudicam a segurança dos Estados Unidos e a estabilidade regional", denunciou o congressista democrata Gregory W. Meeks.

"A forma mais eficaz de enfrentar a violência e instabilidade no Caribe é evitar que armas americanas caiam nas mãos de criminosos", acrescentou seu colega Joaquin Castro. Essa atividade "contribuiu para o colapso da sociedade haitiana e a perda devastadora de vidas em toda a região", acrescentou.

A Agência de Investigações de Segurança Interna (HSI) detectou um aumento do número, calibre e dos tipos de armas de fogo traficadas ilegalmente dos Estados Unidos para o Caribe, em particular no Haiti, onde esse fluxo facilitou o crescimento dos grupos criminosos violentos e contribuiu para o aumento do deslocamento e da emigração para os Estados Unidos.

