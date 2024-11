Presidente mexicana diz que relação com os EUA é de coordenação, não de subordinação

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta quinta-feira (14) que a relação com os Estados Unidos é de "coordenação", mas "não de subordinação", ao responder às críticas do embaixador dos EUA à estratégia de segurança do governo.

"O México é um país livre, independente e soberano. Nós coordenamos, trabalhamos juntos, mas não há subordinação", disse ela durante sua habitual coletiva de imprensa matinal.

"Compartilhamos cultura, economia, comércio e também compartilhamos problemas, e esses problemas nós coordenamos para resolver", acrescentou.