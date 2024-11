'Gritem, protestem, reivindiquem', diz Lula a movimentos sociais antes do G20

Desde quinta-feira, milhares de indígenas, trabalhadores rurais, jovens de favelas, estudantes e ativistas LGBTQ+ participaram de grandes assembleias em hangares próximos ao porto do Rio, na região central da cidade.

Antes do encerramento do G20 Social, Lula reuniu-se com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e destacou a importância de transformar a participação da sociedade civil "em uma cultura do G20", segundo um vídeo publicado por Lula na rede social X.

No encontro bilateral a portas fechadas, realizado no Forte de Copacabana, os dois líderes "analisaram a importância de fortalecer o multilateralismo e reformar a arquitetura financeira internacional", de acordo com um comunicado do porta-voz de Guterres.

