Trump nomeia negacionista da crise climática como secretário de Energia

O novo secretário é um defensor dos combustíveis fósseis. Ele chegou a afirmar em entrevistas que são necessários para tirar o mundo da pobreza. "O mundo funciona com petróleo e gás, e precisamos disso", disse Wright à CNBC em 2023.

Declaração em vídeo postado em seu perfil do LinkedIn no ano passado negava a crise climática: "Não há crise climática e também não estamos no meio de uma transição energética." O novo secretário tem o apoio de nomes influentes entre os conservadores, entre eles o magnata Harold Hamm.

Os nomes já indicados por Trump

Trump já indicou alguns dos nomes que deverão integrar o novo governo a partir de 2025. Entre os escolhidos estão o ativista antivacina Robert F. Kennedy Jr; o bilionário Elon Musk; o homem apontado como "czar das fronteiras", Tom Homan, e dois falcões: Michael Waltz e o latino Marco Rubio.