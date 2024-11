Incêndio em hospital indiano mata 10 recém-nascidos

Os bebês resgatados do incêndio, todos com poucos dias de vida, foram colocados lado a lado em uma cama em outra área do hospital, onde os funcionários colocavam tubos de gotejamento intravenoso.

"Todas as crianças resgatadas estão seguras e recebendo atendimento médico", afirmou Singh à AFP.

O primeiro-ministro, Narendra Modi, chamou o incêndio de "desolador" em uma publicação na rede social X.

"Minhas sinceras condolências àqueles que perderam seus filhos inocentes. Rezo a Deus para que lhes dê a força para enfrentar esta dor imensa", escreveu.

Brajesh Pathak afirmou que o hospital passou por uma inspeção de segurança em fevereiro, seguida por uma simulação de incêndio três meses depois.

"A causa do incêndio será investigada", disse o vice-ministro-chefe do estado de Uttar Pradesh. "Se for comprovado que houve falhas, medidas rigorosas serão adotadas contra os responsáveis, ninguém será poupado", acrescentou.