Como carro em frente de casa fez médica virar suspeita em morte de marido

Aos poucos, as investigações foram caminhando com depoimentos e recebimento de imagens de câmeras de segurança, até que um detalhe mudou o rumo das investigações: um carro que chegou à porta do prédio onde Lael morava poucos instantes antes dele sair de casa pela última vez na vida.

Polo branco parado em frente ao prédio onde morava o advogado José Lael, em Aracaju Imagem: Reprdução/PC-SE

Tratava-se um Polo branco, que chegou e ficou parado no local até que o carro com o advogado e o filho dele saísse. Esse carro acompanhou as vítimas até uma lanchonete, e depois orientou os dois homens em uma moto que matariam Lael em seguida.

A chegada do carro deu um indício novo e importante: alguém teria informado o momento exato que ele saiu de casa. "Fomos investigar e vimos que só a esposa estava em casa", explicou a delegada Juliana Alcoforado, diretora do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).

Os veículos envolvidos na ação já estavam circulando pelas imediações, e somente pararam junto ao portão de entrada e saída de veículos do prédio no exato instante em que o advogado tomava o elevador para pegar o veículo.

Juliana Alcoforado

Imagem do local onde Lael e o filho compraram açaí Imagem: Reprodução

Lael e o filho foram a uma lanchonete na orla de Aracaju comprar açaí a pedido da esposa do advogado. No caminho de volta, foram seguidos. "Em um dado momento a moto emparelha o carro e alguém deflagrara os tiros", conta a delegada.