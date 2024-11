'Inúmeras camisinhas': anfitriã narra estado deplorável de apê após aluguel

Depois de uma reforma, o local ficou disponível na plataforma Airbnb. Com os ganhos, eles investiram em outra unidade no mesmo bairro já no ano seguinte. As primeiras hospedagens de ambos foram tranquilas, mas pequenos problemas tornaram-se grandes.

Os primeiros conflitos foram com o furto de enfeites da casa e itens como saboneteira com sabonete líquido, produto de limpeza, sal, açúcar e café. Até aí, sem grandes prejuízos.

Mas, no começo do ano passado, eles alugaram um apartamento para uma família estrangeira que não queria fazer check-out no dia combinado.

"Era um casal com dois filhos. A mulher não queria abrir a porta, meu marido falou com ela em inglês, mas ela falava o básico, misturado com russo", conta. Os hóspedes acharam que a saída era no dia seguinte e pediram para permanecer, mas outros clientes iam chegar naquela mesma tarde.

Além da resistência, o apartamento estava muito sujo. "Da porta, já senti o cheiro forte. Eles também mudaram os móveis de lugar, tinha cadeira dentro do banheiro." De imediato, Anaíle acionou o suporte do Airbnb, que instruiu a família e as pessoas que chegariam depois.

Com objeções, a família disse que sairia do apartamento se a anfitriã encontrasse e pagasse outro lugar para ficar. Sem acordo, os hóspedes aceitaram sugestões e arcaram com um quarto de hotel com cozinha, que era a necessidade deles.