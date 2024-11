G20 no Brasil, uma prova de fogo para a diplomacia de Lula

A cúpula do G20, que começa na segunda-feira (18), no Rio de Janeiro, será uma prova de fogo para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostrar o Brasil como um grande ator global, apesar de uma diplomacia com luzes e sombras.

Dois anos depois de anunciar ao mundo que "o Brasil voltou" após o isolamento sob o governo do ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro, Lula se orgulhará de ser o anfitrião deste grande evento, ao qual se juntará em 2025 a COP30 sobre mudança climática e a cúpula do Brics.

O presidente, de 79 anos, pedirá aos líderes das maiores economias do mundo que se comprometam com uma aliança contra a fome e promovam um imposto aos super-ricos, dois projetos emblemáticos da Presidência brasileira do G20, que conquistaram inúmeros apoios durante as negociações anteriores.