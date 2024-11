Biden visita Amazônia e anuncia recursos para projetos ambientais

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou novos investimentos para a floresta Amazônica. O democrata visitará Manaus neste domingo (17).

O que aconteceu

Investimento de US$ 50 milhões para o Fundo Amazônia. Segundo o comunicado da Casa Branca, com isso, as contribuições totais do país para o projeto chegarão a US$ 100 milhões —mas o valor está sujeito à aprovação do Congresso norte-americano.

Coalização para projetos de restauração de terras e bioeconomia. Os Estados Unidos, o BTG Pactual e mais 12 parceiros pretendem mobilizar pelo menos US$ 10 bilhões em investimentos públicos e privados para apoiar a conservação e restauração de 5,5 milhões de hectares até 2030, reduzir as emissões até 2050 e investir US$ 500 milhões em projetos para os povos indígenas e comunidades locais da Amazônia brasileira.