Gafes de Janja no G20 constrangem governo e irritam aliados

Membros do governo questionam a necessidade das falas. Por mais espontâneas que sejam, eles dizem avaliar que só traz repercussão negativa para o governo, para a primeira-dama e para o próprio Lula.

O próprio protagonismo da primeira-dama no show da Aliança Global Contra Fome e Pobreza já estava incomodando ministros. Janja tomou para si o papel de organizar o evento, convidou influencers e artistas amigos e promoveu quase que um evento paralelo.

Não à toa, ganhou a alcunha de "Janjapalooza". Para membros do governo, mais um sinal claro de que havia uma certa confusão de foco do que estava sendo promovido. O apelido pegou mal até para ela, que deu bronca em uma apoiadora que usou o nome durante um evento.

Quem fala?

Internamente, ministros questionam quem poderia "dar um toque" na primeira-dama, já que isso poderia criar situações delicadas, eles dizem. Ninguém quer se tornar uma persona non grata para a esposa do presidente, ainda mais quando se sabe no Palácio do Planalto que ela é o único assunto inviolável com Lula, conhecido por incentivar que seus ministros critiquem a ele e à sua gestão.